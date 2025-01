Lo que comenzó como una jornada de disfrute en el lago Mari Menuco, el pasado lunes, terminó de manera inesperada. Un joven de 28 años, oriundo de Buenos Aires, falleció al caer de su tabla inflable de Stand Up Paddle (SUP) en la zona de los acantilados.

El accidente ocurrió alrededor de las 13, cuando el hombre, que había llegado un día antes a visitar amigos en Neuquén, decidió aventurarse con su pareja y amistades al lago. Según relató el comisario inspector Marcos Mazzone, el joven ingresó al agua con la tabla inflable, pero a unos 25 metros de la costa, esta se volteó, y él cayó al agua.

La falta de chaleco salvavidas, un factor clave

Aunque el sector tenía una profundidad moderada, el hombre no sabía nadar y no llevaba chaleco salvavidas. Ante la emergencia, sus acompañantes lograron sacarlo del agua e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, pero los esfuerzos fueron en vano. A las 14, se confirmó su fallecimiento.

“No sabía nadar y no contaba con los elementos de seguridad necesarios”, explicó el comisario Mazzone. La tragedia resalta los riesgos de subestimar las medidas de seguridad, incluso en actividades acuáticas consideradas seguras, como el SUP.

Un lugar sin guardavidas

El sector de los acantilados en Mari Menuco, conocido por su belleza natural, carece de presencia de guardavidas, lo que incrementa el peligro. Además, es una zona que estuvo en conflicto territorial y aún está en proceso de regularización, lo que dificulta implementar medidas de seguridad adecuadas.