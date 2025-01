El pasado lunes 12 de enero, la tranquilidad de un comercio en la ciudad de Trelew, Chubut se vio interrumpida por una violenta situación protagonizada por dos hombres borrachos. El incidente ocurrió en una pizzería ubicada en la intersección de las calles Pellegrini y Cabot.

Allí, aparecieron dos personas de 25 y 43 años, quienes ingresaron al local en busca de comida. Sin embargo, la respuesta que recibieron del dueño no fue la que esperaban, lo que desató una serie de amenazas y finalmente un enfrentamiento con la policía.

Según los detalles del incidente, los dos hombres llegaron al establecimiento y solicitaron comida, pero el dueño les informó que no había disponibles en ese momento. La negativa no fue bien recibida por los hombres, quienes, en lugar de entender la situación, explotaron de furia. En medio de su indignación, los sujetos amenazaron al comerciante con golpearlo. No contentos con la respuesta, los hombres decidieron abandonar el lugar, sin embargo, la tensión no terminó allí.

Vacaciones en Bahía Bustamante: un destino para desconectar en el corazón de la Patagonia

El dueño de la pizzería, preocupado por el comportamiento agresivo de los hombres, dio aviso de inmediato a la policía. De esta manera, los efectivos de la fuerza comenzaron a recorrer la zona en busca de los dos hombres.

En este marco, los encontraron rápidamente. Los hombres estaban caminando por la calle Pellegrini, a tan solo una cuadra del local. Los oficiales, al intentar identificarlos, se encontraron con su resistencia, quienes se negaron a dar sus datos y, en lugar de cooperar, el clima de tensión aumentó cuando invitaron a pelear a los efectivos.

Es de Chubut, compró una notebook por internet y se llevó una sorpresa al abrirla: "Me causa indignación"

La insólita situación se terminó rapidamente, cuando los oficiales redujeron a las personas que se encontraban bajo los efectos del acohol. De esta manera, pudieron detenerlos en el momento y ambos fueron trasladados a la comisaría.

Con información de Diario Jornada, intervenida con IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR