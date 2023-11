Cuatro delincuentes robaron 10 millones de pesos de una agencia de quiniela en la localidad de Trelew, se llevaron además computadoras, celulares, máquinas y lograron escapar del lugar.

En diálogo con Cadena Tiempo, el comerciante Enrique Isola lamentó que su ciudad “está muy peligrosa”. Según explicó, en tan sólo cinco minutos, los ladrones entraron a la agencia, arrastrándose por el suelo hacia la caja fuerte, retiraron 10 millones de pesos en dinero en efectivo, objetos de valor y se fugaron.

El robo se produjo el viernes 24 de noviembre por la noche, en una agencia de quiniela que tiene sobre la Avenida Fontana, en inmediaciones a la Galería Fénix.

“Me robaron la caja fuerte, celulares, la notebook, las máquinas de contar billetes y una suma considerable de efectivo de la caja”, declaró. Y detalló que “eran cuatro los delincuentes, porque los testigos que estaban en la zona cuando llegó la policía dijeron que vieron a cuatro tipos que salieron corriendo”.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tal como indicó Isola, el local cuenta con todas las medidas de seguridad posibles. “Tengo cámaras, alarmas, rejas, seguro, pero nada alcanza hoy”, enumeró angustiado Enrique. El comercio también tiene sensores de movimiento, pero como estaban colocados en altura “solo tomaban los movimientos del negocio cuando uno está parado. Por eso los tipos entraron arrastrándose”.

En su opinión, los ladrones conocían muy bien el lugar y sabían cómo debían manejarse al momento de cometer el robo para no ser atrapados. “Fueron directo a la caja fuerte, seguro que ya sabían dónde estaba todo”.

TRELEW INSEGURA

A su pesar, Enrique confirmó que no es la primera vez que le entran a robar. Como dueño de una agencia de autos y un comercio de accesorios de celulares, además de la quiniela previamente mencionada, le tocó sufrir otros robos de gravedad similar.

“En la agencia de autos, hace once meses, me entraron a robar y se llevaron todas las herramientas que usamos para lavar los autos y un poco de efectivo. En ese hecho también me robaron la camioneta Fiat Toro blanca que azotó a Trelew un montón de tiempo”, detalló en referencia al vehículo que fue utilizado en múltiples robos en Trelew durante el corriente año.

“Trelew está asqueado de estas situaciones. A mí me toca seguido porque tengo comercio, pero les toca a todos. Ese mismo viernes escuche que les robaron a otros comercios. Así estamos, los muchachos entran por un lugar y salen por otro; para ellos es un gran negocio. Trelew está muy peligroso”,concluyó.