Este jueves 26 de septiembre en el marco de un juicio llevado adelante en los Tribunales de Esquel, encontraron culpable a una policía que realizó un allanamiento ilegal, detuvo a un hombre y falsificó un acta.

Lo decidió por unanimidad un Tribunal Mixto de tres jueces técnicos y dos ciudadanos. Se trata de Gissell Anabell Fiad y los hechos sucedieron en marzo de 2023 en la localidad de José de San Martín. El viernes 27 de septiembre se realizará la audiencia para discutir la pena y la próxima semana se conocerá la sentencia.

Durante la audiencia, el Tribunal dio por acreditados los hechos presentados por la Fiscalía. De esta forma, el presidente del Tribunal Mixto, José Luis Ennis, leyó el veredicto y señaló los fundamentos que los miembros expondrán al redactar sus votos.

Asimismo, indicó que observaron el video, tuvieron en cuenta la declaración de la mujer imputada y aclaró que “no existía coincidencia entre esos dos elementos”. No obstante, señaló que hallaron exactitudes respecto a la filmación y el aporte brindado por testigos del caso.

Por otra parte, los integrantes del Tribunal, constataron que Fiad llevó adelante la medida y encomendó en algunos casos a las personas que la acompañaban para realizar la acción. Además, revelaron que por su cargo, conoció la legalidad de sus actos.

“Observamos en el video que la víctima no le indicó que ingrese a la casa, siempre manifestó claramente que no era su voluntad que ingrese a su domicilio”, señaló Ennis sobre el video se ve a la imputada diciendo que no iba a tener en cuenta esa negativa. “También advertimos que la víctima tuvo una actitud pasiva, de oposición, pero pasiva”, agregó.

CÓMO OCURRIÓ EL HECHO

El pasado 13 de marzo de 2023, Fiad llegó a la casa de la víctima con el objetivo de notificarlo por una prohibición de acercamiento y exclusión del hogar. Sin embargo, ingresó a la vivienda, sin orden judicial y en contra de la voluntad de él. Por lo tanto, fue considerado ilegal.

En el marco de la causa, la acusada reveló que el hombre tuvo una actitud que ella denunció como un abuso sexual simple. Sin embargo, esos argumentos fueron descartados por los jueces quienes indicaron que en las imágenes aportadas no se identificó una “intención o materialización de tener algún tipo de contacto sexual con la Sra Fiad, tampoco que pusiera manos en la autoridad”.

De esta forma, explicaron que la víctima tuvo una posición pasiva a comparación de la posición activa de Fiad.

Por último, mencionaron que el acta era falsa y no coincide con lo que ocurrió. Finalmente el Tribunal Mixto la encontraron culpable de detención ilegal, allanamiento ilegal y falsificación de documento público. El viernes 27 de septiembre se realizará la audiencia para discutir la pena y la próxima semana se conocerá la sentencia.

Gacetilla del Ministerio Público Fiscal de Esquel, con edición de un periodista de ADNSUR