En un juicio abreviado, condenaron a cinco años y medio de prisión al pirómano de Rada Tilly

Nicolás Girotti, imputado por homicidio en grado de tentativa, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión en contra de un adolescente al que hirió gravemente prendiéndole fuego, en la madrugada del 9 de febrero último.

“Hoy se hizo un acuerdo de juicio abreviado, que es una condena porque se ha hecho cumpliendo con todos los estándares y todas las normas de este proceso, que involucró la asistencia del damnificado, junto a sus padres”, precisó el fiscal Juan Carlos Caperochipi, en diálogo con ADNSUR. Indicó además que en la audiencia estuvieron presentes integrantes de la comunidad de Rada Tilly, quienes siguieron el impactante caso desde el comienzo.

El acusador público explicó que la pena de 5 años y 6 meses de prisión, ya no tiene posibilidad de ser recurrida por el imputado, quien también dio su conformidad, al aceptar la responsabilidad en el hecho y la pena que se le impuso, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

“Se ha aplicado una pena sobre la cual han prestado conformidad no sólo el imputado, sino también los familiares de la víctima y la misma víctima -añadió-. Es una condena que se aleja del mínimo establecido para este tipo de delitos, teniendo en cuenta también que el imputado está detenido desde el momento del hecho, que es grave y por eso pudimos alejarnos del mínimo, que son 4 años de prisión. En definitiva, el juicio abreviado va a cerrar este conflicto”.

El fiscal valoró especialmente que hubo acuerdo de la víctima y su familia, para poder continuar con sus vidas, al tiempo que reconoció que la pena de un juicio abreviado siempre puede ser un poco menor a la esperable en un juicio, ya que el imputado renuncia a la posibilidad de defenderse y de, eventualmente, ser absuelto.

EL ACUERDO DE LAS VÍCTIMAS EN UN JUICIO ABREVIADO

Ante la consulta de si es imprescindible en este tipo de casos que haya conformidad de las víctimas, Caperochipi explicó que “el abreviado es un juicio sin participación de testigos y sin rendir la prueba, con la finalidad de abreviar los tiempos. No siempre requiere el consentimiento de las partes, que para que sea obligatorio, deben estar constituidos como querellantes. En este caso no lo estaban, pero la fiscalía cumple con la premisa de pedir el consentimiento en hechos graves y ellos estuvieron de acuerdo”.

“Lo que se busca con este mecanismo es evitar que la víctima vuelva a revivir la situación, además del desgaste que implica este tipo de procesos para cada una de las personas involucradas, aunque no siempre es posible hacerlo”, indicó.

MATEO Y SU MAMÁ SE MOSTRARON SATISFECHOS

Por su parte, tanto el joven agredido, Mateo, como su mamá, Lourdes, expresaron su conformidad con el resultado del proceso judicial: “Sí, estamos de acuerdo con la condena, me parece que es bastante -dijo el joven, en diálogo con Radio Del Mar-. Psicológicmanete me recuperé, aunque me quedaron algunas marcas que supongo que en algún momento se irán”, expresó, con buen ánimo.

Lourdes, la madre del joven, comentó por su parte, que “fue re difícil el comienzo de este año, algo terrible, pero hoy lo cerramos. Estoy muy agradecida con la gente de Comodoro y Rada Tilly que estuvo muy atenta a este caso. Al principio no estaba tan conforme con la condena, pero después sí, para que se termine todo esto y estar tranquilos unos años que va a estar preso”.