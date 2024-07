Una nueva marcha por Loan Peña se llevó adelante en las últimas horas en la capital correntina a más de un mes de su desaparición. La comunidad en general se convocó para exigir la aparición del nene de 5 años. Sin embargo, el relato de una mujer en medio de la convocatoria desataría una grave denuncia contra el padre del gobernador de Corrientes.

La mujer se presentó como Violeta y se acercó a un móvil de C5N que se encontraba transmitiendo en vivo para denunciar por supuesto abuso sexual al padre del gobernador Gustavo Valdés.

"Yo desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Él sabe bien de qué estoy hablando. Durante diez años abusó de mí y cada vez que me abusaba me daba una pastilla para que yo tome", afirmó ante el periodista.

A continuación, indicó que tuvo un hijo de “Manolo” Valdes producto de los reiterados abusos, pero que su presunto abusador negó la paternidad del chico. "Hace seis años estoy luchando, tuve que venir a esconderme al campo", señaló.

“Se quiere ir a España, ¿por qué no viene a reconocer a su hijo, por qué no me quiere dar el ADN? Me da 25 mil pesos por mes de manutención para que yo me calle. Y me dice '¿vos sabés quién es mi hijo?' Y Gustavo Valdés sabe bien de lo que estoy hablando, porque la causa de mi hijo no avanza. Pido a todos los correntinos que no me dejen sola, que hace años estoy luchando por mi hijo”, afirmó finalmente.