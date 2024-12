Este martes 3 de diciembre, cerca de la 1 de la madrugada, Giannina Maradona sufrió un accidente de tránsito. La hija de Diego circulaba en camioneta cuando fue impactada por otra conductora que manejaba ebria.

El hecho sucedió en el cruce del Acceso Tigre y Liniers, en Buenos Aires. Allí, la hija del mítico jugador argentino viajaba en su camioneta Mercedes Benz Fox 300 negro, cuando fue impactada por otra mujer que circulaba en su auto Citröen C3. Cabe aclarar que, en el marco del accidente, no hubo personas heridas.

La situación quedó filmada por un testigo. En ese marco, se escucha una conversación de la mujer a la hija del diez. “Gianni, todo bien, pero la verdad que me rompés los huevos”, señaló la conductora. “Pará, bolu.. me rompiste el auto, la p… madre, no puedo creerlo”, agregó.

Tras el hecho, intervino personal policial de la Departamental Tigre de la Policía Bonaerense. De esta manera, al identificar a las mujeres, detectaron que la mujer que chocó a Giannina tenía olor a alcohol. Por este motivo, fue sometida a un test de alcoholemia que dio positivo por 1,96 g/l de alcohol en sangre. Por su parte, Giannina Maradona dio negativo.

No obstante, tras conocerse la infracción, la mujer se puso agresiva, empujó a un policía y terminó detenida por resistencia a la autoridad. Por otra parte, se supo que la conductora detenida, que protagonizó el choque, trabaja como productora en un conocido programa de la televisión argentina.

LA PALABRA DE GIANNINA TRAS EL ACCIDENTE

“La otra persona me chocó de atrás, pero gracias a Dios estamos todos bien. Iba con Benja y dos amigos. Fue un momento horrible, mi hijo iba durmiendo y lo levantó el golpe”, comenzó diciendo.

“Por suerte, todos íbamos con cinturón de seguridad y no nos hicimos nada. Solo el disgusto y que, además, me quedé sin camioneta” , concluyó.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR