Un nene de 10 años pedía plata a los vecinos para llevarle a su papá porque, de lo contrario, lo torturaban. Ocurrió en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Un vecino lo grabó cuando el chico, que iba en un monopatín, le pedía plata y el nene se niega a recibir otra cosa. Cuando el hombre le preguntó el motivo, el menor le respondió: "Porque mi papá me quema".

Cuando el vecino intenta ofrecerle alimentos, en lugar de plata, el chico le aclara: “Plata nada más” y le cuenta: “Ahora viene mi papá”.

Entonces el hombre le preguntó porque tenía que llevarle plata y qué pasaba si no lo hacía. Y ahí el menor confesó: "Me quema. Pero no mandes nada. No hagas ninguna denuncia, ¿sabés?".

Tal como detalló La Opinión Austral, el video se viralizó en redes sociales, donde el hombre había expuesto la situación y el área de Niñez y Juventud del municipio marplatense, que trabajó en conjunto con el Juzgado Nº7 de Familia, quien dispuso un allanamiento al hogar del niño.

Junto al menor vivían otros dos hermanitos, de 6 y 8 años. Todos tenían marcas de quemaduras y golpes en la piel, por lo que fueron rescatados y puestos a resguardo del área de Niñez y Juventud de Mar del Plata.

Los padres de los menores quedaron detenidos y la Justicia deberá resolver el futuro de los tres hermanos marplatenses, que pueden ser derivados temporalmente a un lugar de resguardo o acogidos por otra familia