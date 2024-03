Norma “Lily” Carrizo tenía 54 años, era empleada de comercio y tenía hijas. El viernes 22 de diciembre de 2017 salió de su casa en el barrio Roca, en la zona sur de Comodoro Rivadavia y nunca más volvió.

Antes, le envió un mensaje a una de sus hijas a las 11:51 de la mañana. “Hola Amor. Tengo que hacer. Vuelvo tarde. Lo mucho que te amo. Sos mi compañera”, escribió. Fue el último mensaje y después el dolor de la ausencia y la angustia por no saber qué le pasó.

Han pasado 6 años desde ese día, sin embargo su familia, en particular sus hijas, la recuerdan en cada oportunidad. Como hoy, donde Norma cumple 59 años.

“Madre hoy se cumplen 2277 días desde que desapareciste y es tu cumpleaños nº 6 en donde no apagamos la vela juntas. En donde no veo tu rostro, en donde no hay preparación de nada, en donde no existe cumpleaños”, escribió su segunda hija en la cuenta de Facebook “Buscamos a Norma Carrizo”.

A continuación, lamentó: “todos los días me pregunto lo mismo ¿Cómo estás? ¿Dónde? Si ya comiste o pasas frío. Madre sos la ausencia más presente en mi vida y el dolor que me acompaña cada día”

“ Necesito respuestas, necesito saber qué te pasó, necesito saber que estás bien, que nunca desapareciste y que esto es un mal sueño del que me voy a despertar. Madre en tu cumpleaños número 59 te envío luz para que encuentres tu camino de regreso a casa. Abrazo a tu alma dondequiera que te encuentres”, concluyó.

La recompensa por cualquier dato sobre el paradero Norma Carrizo se actualizó a fines del año pasado. Actualmente es de $2.000.000 para quienes puedan aportar cualquier dato.