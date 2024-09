Carla Carolina Abreu de Souza fue detenida por la Policía de Brasil en la localidad de Guaiba. La acusan de haber drogado a su hija Kerollyn Souza Ferreira, de 9 años, y haberla matado. Se deshizo del cuerpo tirándolo a un contenedor de basura. El caso conmueve a todo el país.

El hecho destapó una situación de terrible vulnerabilidad y maltrato que vivía la pequeña niña que apareció sin vida dentro de un contenedor en los últimos días. El cuerpo fue hallado por un cartonero que revisaba entre las bolsas de basura.

La madre de la víctima fue detenida horas después bajo los cargos de homicidio doloso calificado. Ante la justicia, la mujer reconoció que le dio a la niña un sedante horas antes de que fuera encontrada muerta dentro del contenedor de basura.

Según la investigación, la nena había ingerido un gramo de clonazepam, además de haber recibido el medicamento risperidona. Las causas de la muerte de la nena aún no fueron esclarecidas y se esperan los resultados de la autopsia.

La madre contó que ese día ella también consumió de la pastilla, y que ambas se durmieron. También dijo que se despertó alrededor de las 7 de la mañana, vio que la niña no estaba en casa, tomó más pastillas y se volvió a dormir.

“La muerte de Kerollyn es consecuencia directa de la conducta de la madre, que permitía rutinariamente a su hija deambular por las calles sin supervisión alguna, sumado a que, esa misma noche, le había suministrado un sedante no recetado y de consecuencias imprevistas para la nena”, afirmó el fiscal Rafael de Lima Riccardi, quien indicó que esta situación la vivían también otros tres menores hermanos de la víctima.

La nena, según pudo establecer, había ingresado por un golpe en la cabeza meses atrás. La madre había reconocido haberle pegado con una espumadera de metal.

COMÍA BASURA

El padre de la víctima, Matheus Ferreira, también fue denunciado por abandono material al no ocuparse de su hija pese a las intervenciones de los organismos de protección. Sin embargo, salió a desmentir que había abandonado a su hija.

Según relató en una entrevista con TV Globo, Ferreira dijo que se enteró por vecinos de la muerte de su hija. “La niña dormía en la calle, la niña comía comida de la basura, me dijeron los vecinos. Era una situación de la que no estaba consciente, no estaba consciente de lo que estaba pasando”, dijo.

“Siempre le dejé en claro a ella [la madre]: ‘si no quieres cuidar a la niña, si no tienes paciencia, entonces dámela a mí, que se quede conmigo, yo la cuidaré y no hay problema’. Pero ella [la madre] nunca lo quiso, nunca lo aceptó”, lamentó finalmente.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR