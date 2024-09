El buque mercante San Matías I navegaba la madrugada del 29 de agosto de 2023 por las aguas de Chubut, a la altura de Península Valdés en Puerto Madryn, cuando dos tripulantes a bordo fueron testigos de un hecho indescriptible.

Eran cerca de las cuatro de la mañana, cuando en medio de la oscura y calma noche, emergieron sorpresivamente del mar un grupo de luces de color naranja volando hacia distintas direcciones.

Los dos tripulantes no llegaron a tomar imágenes ni videos asombrados por lo que veían, sin embargo, inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Manifestaron que en ese momento no había aeronaves ni buques en los alrededores.

El hecho fue calificado como un Objeto Volador No Identificado (OVNI) y un año después se conocieron las declaraciones de los tripulantes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a partir de un pedido de informes de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) al Ministerio de Seguridad.

Los documentos relevados bajo el título de "avistaje de luces en navegación" describen que gracias al uso de prismáticos, se pudo observar "desde el control luces en forma de estrellas, alrededor de ocho luces que iban y venían con movimientos rectilíneos hacia arriba, hacia abajo, en forma inclinada y a la vez se entrecruzaban, aparecían y desaparecían”, describen.

—¿Distancia estimada desde el buque al lugar de las luces? —preguntó el agente de Prefectura.

—No lo puedo precisar, pero las mismas presentaban características similares a las de una bengala y su comportamiento o movimiento era igual al de fuegos artificiales —respondió uno de los tripulantes.

—¿Cuáles eran las condiciones climáticas en el mar al momento del avistaje?

—Eran buenas.

—¿Durante cuánto tiempo se observaron las luces?

—Durante 30 minutos, pero no eran constantes, sino que aparecían y desaparecían en intervalos de cinco minutos aproximadamente.

—¿Qué características presentaban y en qué sentido se movían?

—Eran de color naranja y salían desde la superficie hacia el cielo y como que se iban apagando. Luego eran blancas y se movían en distintas direcciones zigzagueantes.

“NUNCA VIMOS UN EVENTO TAN CLARO COMO ESA NOCHE”

“Yo fui testigo y sé muy bien lo que vi. Me la paso en el mar más de 320 días por año”, dijo el capitán Cristian Guillén, quién viajaba en otro buque esa madrugada y también fue testigo del hecho.

“Es algo maravilloso ver un espectáculo así. Yo no creo que sea una nave, no creo que sean meteoritos ni chatarra espacial. Tenía trayectoria y volaba a 90 grados. Nosotros hemos visto cosas, pero nunca vimos un evento tan claro como esa noche. Fue muy nítido. No sabría precisar el tiempo que transcurrió. Quizás fueron cinco minutos, pero a nosotros nos pareció media hora o una hora”, comentó.

“Era como un antiguo zeppelin, pero no hacía ruido y estaba estático escondido entre las nubes”, describió.

“Lo vieron un montón de personas. Hay muchos capitanes que iban y venían y también lo observaron”, indicó sobre aquellas luces que parecían bengalas que encandilaban la vista de los testigos y que tenían independencia entre sí.