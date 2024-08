El pasado jueves se conoció que Fernando Burlando dejó de representar a la familia Loan. La situación sorprendió a más de uno y este viernes, José, uno de los hermanos mayores del niño desaparecido hace más de dos meses en Corrientes, rompió el silencio y contó detalles de lo ocurrido.

Allí, reveló quién decidió apartar a Burlando y Gustavo Briend del caso. Cabe recordar que tras la salida de los mencionados abogados, la querella quedó a cargo de Roberto Méndez.

"La decisión fue de la familia, más que nada de mi mamá”, explicó el joven. “La que decidía era mi mamá, yo la acompaño a ella. Ella decidió, me preguntó si estaba de acuerdo y yo acepté”, añadió.

Nuevas pistas: el escalofriante hallazgo en el naranjal donde desapareció Loan

Por otra parte, se refirió a Burlando y tuvo palabras de agradecimiento por su labor durante más de dos meses. “Estamos totalmente agradecidos con él, lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan”, mencionó.

Asimismo, José Peña aclaró que "no era que Burlando no nos diera las respuestas. A Burlando le pusieron muchas trabas, lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más”, refiriéndose a la Justicia.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR