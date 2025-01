El pasado domingo por la tarde, un fatal accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de cuatro personas tras un violento choque frontal entre dos vehículos.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas en el camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba.

En ese sector de la vía, dos vehículos, una Nissan Kicks y un Peugeot 207, colisionaron de manera frontal, por causas que aún se investigan. La tragedia fue devastadora: los tres ocupantes de la Kicks fallecieron, mientras que en el Peugeot solo sobrevivió el padre, gravemente herido, y su bebé de un año.

Precisamente, el pequeño fue rescatado por una mujer que se acercó a asistir a las víctimas, quien reveló que su instinto la llevó “a correr para ver si había alguien vivo”.

Impactante choque frontal en la ruta: cuatro personas murieron y un bebé se salvó de milagro

En medio de la dramática escena, escuchó el llanto de un bebé. “Ahí me agarró más desesperación, no te puedo explicar de qué forma corría”, comentó en diálogo con El Doce Tv.

“Pude ver que el nene estaba bien, estaba en el huevito y lo pude sacar. Lo revisé porque había muchos vidrios, me fijé si estaba lastimado y no tenía nada... solo lloraba, pobrecito. Lo tenía en mi pecho y trataba de calmarlo”, agregó y afirmó que una médica turista asistió en el lugar hasta que apareció la policía y las ambulancias del servicio de emergencia.

“Soy mamá y tengo una nietita de nueve meses. Cuando escuché ese llanto, después de correr tanto, se me pasaba cualquier cosa por la cabeza. Gracias a Dios el bebé estaba bien. Fue algo desesperante, todavía no caigo... Gracias a Dios o a no sé quién, el bebé estaba sanito a pesar del impacto tan fuerte. Siento tristeza, mucha angustia porque nos podría haber pasado a nosotros, pero le pasó a esta familia y hay una familia destruida”, cerró la mujer.

QUIÉNES FALLECIERON EN EL TRÁGICO ACCIDENTE EN EL CAMINO A LAS ALTAS CUMBRES

Las víctimas mortales fueron Antonio Zacarías Batallan, de 97 años, su esposa Irene del Milagro Leguizamón, de 95, y su hermana Analía Inés Batallan, de 70, todos ellos ocupantes de la Nissan Kicks, detalló en El Doce Tv.

En el Peugeot 207 viajaba una joven pareja con su bebé de un año. La mujer, Brenda Estefani Sojak, de 33 años, falleció cuando era llevada en ambulancia al hospital. Su esposo, Juan Ignacio Bucar, de 35 años, y el pequeño, resultaron heridos pero sobrevivieron al impacto.

El padre y el bebé fueron hospitalizados en Mina Clavero. Horas después, el hombre debió ser trasladado a una clínica en la ciudad de Córdoba para recibir una atención más especializada, mientras que el niño se encuentra estable y fuera de peligro.