Malena Agüero fue encontrada muerta dentro de un ropero en la casa de la dueña del alquiler donde vivía la pequeña con su familia en el mismo predio. El hijo de la mujer, de 18 años, fue detenido por el crimen. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Natalia, mamá de la nena de 7 años, relató que el miércoles la nena estaba disfrutando de la pileta de lona que habían instalado en el patio. En un momento, pidió permiso para ir a cambiarse para poder ir a jugar con una vecina y así fue que se retiró de la vista de su madre.

“Pasó un rato y no escuchaba nada. Bajé y grité 'Male, Male', pero no contestaba. Golpeé la puerta (de la casa de la dueña) y dije 'Ariel, ¿no está mi hija? ¿La viste?' Y me dijo que no, que él se estaba bañando”, recordó de ese momento.

A continuación, procedió a llamar al 911 para reportar la desaparición de su hija. Los efectivos comenzaron los rastrillajes y fue en esas circunstancias que le preguntaron quién vivía en la casa que estaba también en el mismo predio.

“Les dije que en esa casa vivía la dueña que me alquila a mí, pero que estaba solo el hijo. Golpearon la puerta y le dijeron 'señor, vamos a pasar' y él dijo que no”, relató.

Los efectivos procedieron a ingresar y fue durante la requisa que encontraron el cuerpo de la nena sin vida, envuelto en sábanas dentro de un ropero.

“Ella estaba jugando normal, como todos los días. Se ve que él la engañó, ella era inocente y la mataron como a un perro. Él agarró a mi bebé y la mató. Quiero que se haga justicia por mi hija.”

“Él vivía encerrado, no me iba a imaginar que la iba a agarrar”, lamentó finalmente, y a la espera de los resultados para determinar la causa de muerte de su hija.