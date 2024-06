El drama de la mujer desfigurada por su expareja: un secuestro y varias denuncias "Casi la mata y no está detenido"

Una joven, madre de dos pequeñas hijas sufrió una brutal golpiza a manos de su expareja en una casa del barrio Ciudadela, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Tuvo que ser asistida en el Hospital Alvear y a más de 24 horas del ataque, el agresor sigue libre.

“Ese día pidió si podía almorzar con la hija en común de ambos por el Día del Padre, se puso a preparar la comida y de pronto comenzó a insultarla. Ella le pidió que se vaya y ya no recuerda nada más porque sintió el golpe y se desmayó, pero sintió que la pateaba. La dejó ahí tirada con las dos nenas”, detalló Valeria, mamá de la joven, en diálogo con Seta TV este martes.

Según contó, su hija se despertó porque una de sus pequeñas la movía mientras estaba desmayada en el piso.

La joven tuvo que ser atendida en el Hospital Alvear y tras horas internada, fue dada de alta y radicó la denuncia por violencia en la Comisaría de La Mujer, ya que no es la primera vez que la golpea.

"Todavía no fue detenido, si está notificado de la restricción que tiene hacia mi hija y la nena. Pedimos que lo detengan porque la podría haber matado", lamentó.

El agresor le envió mensajes posteriormente pidiéndole perdón, sin embargo Valeria reconoció que es muy agresivo. “La amenaza con quemarla viva, también la casa y con las nenas adentro”, sostuvo.

Finalmente, la mamá de la joven le pidió a la justicia que lo detenga para que su hija pueda vivir tranquila con sus pequeñas. “Casi la mata y no puede ser que no esté detenido. La vez pasada la tuvo retenida varias horas, le pegó y la salvó mi esposo, quien terminó detenido porque le pegó al encontrarlo queriéndole pegar de nuevo. No es una sola denuncia sino varias”, dijo.

