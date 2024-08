Eulalio “Coco” Muñoz, reconocido atleta chubutense, contó que fue víctima de estafa. Así lo reveló el deportista olímpico en diálogo con la prensa. Allí, dio detalles del engaño que sufrió al intentar construir su casa y la difícil situación que viene atravesando. “Quiero que se visibilice y que no le pase a nadie más”, explicó.

Muñoz sostuvo que todo comenzó en noviembre de 2023. “Firmamos un contrato. Íbamos a realizar una casita prefabricada chiquita con Julio César Sosa, le entregué un auto que había adquirido hace poco tiempo”, indicó.

De esta forma, habían acordado que “a 60 días íbamos a tener la vivienda. Pasaron noviembre, diciembre y no nos hicieron ni la platea. Nos reunimos en nuestra casa con este señor. Dijo que nos iba a hacer la casa y en ese momento se llegó al acuerdo de que nos iba a devolver la plata porque el auto lo había vendido. Eso fue a principios de enero. Nos iba a dar la plata a fines de febrero: nos mintió”, recordó.

Luego, aseguró que “tuve que ir en febrero a entrenar a Salta. Pasó lo mismo, este señor nada, no se había comunicado conmigo. No se sabía del dinero”, contó el deportista a Diario Jornada.

Por este motivo, indicó que “Decidimos tomar cartas en el asunto. Enviamos carta documento. Fuimos a Fiscalía a denunciar. Nos citaron. Queremos que nos devuelvan lo nuestro. Nos dijeron que sí es posible”.

Asimismo, sostuvo que “estamos en agosto y no tenemos ni auto ni casa. No sabemos qué vamos a hacer los próximos meses”. Por otra parte, recordó que el hombre que los estafó intentó engañar a la abuela de su novia.

“Hace semanas, la abuela de mi novia también se comunicó con él. Tenía otro Facebook. También intentó estafarla. Nos dimos cuenta de que era la misma persona. Uno no sabe cómo actuar. A una chica de Aldea Las Pampas le tocó vivir lo mismo”, indicó el atleta oriundo de Gualjaina.

Por otra parte, se mostró dolido por la situación y explicó que “es tristísimo tener el sueño de tu propia casa y que venga una persona como esta a que te estafe”.

“Corro y trabajo hace un montón. Me costó tener el auto y no puedo creer que ahora me esté pasando esto”, añadió. Además, sostuvo que “el estafador reside en Trevelin. Sabemos dónde vive, conocemos la casa. Jamás pensamos que nos podía hacer eso”.

“Nos pedía semanas para devolver el dinero. Fue a Fiscalía, mintió ahí también. Todo fue una mentira. Fue algo triste. No me gusta exponer mis temas personales en redes sociales, pero lo hice para evitar que otra gente caiga. Todo está en manos de la Justicia y habrá una apertura a juicio”, agregó.

En tanto, “Coco” Muñoz pidió que “nadie confíe en este hombre. Y cuando hacen las cosas mal y te estafan es terrible, ojalá se resuelva. Quiero que se visibilice y que no lo pase a nadie más. Les sugiero que tengan mucho cuidado a la hora de entregar un auto, un terreno, que lo tengan bien presente. Que no sean estafados”.

Por último, reveló que están un poco más tranquilos porque tienen fecha para una audiencia judicial en donde esperan poder resolver el problema.