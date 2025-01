“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi nena”, clamaba entre lágrimas la mamá de la niña desaparecida en el río Limay, en la zona de Las Perlas. La menor, de apenas 10 años, se lanzó al agua para socorrer a su hermano mayor de 13 años, quien estaba siendo arrastrado por la corriente.

“Él le decía que no se metiera, que no tratara de buscarlo, pero ella igual se tiró al agua”, relató la mujer, destrozada, mientras observaba el operativo de búsqueda. Según contó a LU19, su hijo logró salir del agua, pero no pudo ayudar a su hermana. “Mi hijo me dijo: ‘Mamita, perdóneme, traté de salvarla, pero no pude’. La agarró del cuello para sacarla, pero la corriente la arrastró y no supimos más nada”, agregó.

Operativo de búsqueda en el Limay

Desde el momento de la desaparición, ocurrida alrededor de las 19:30 del martes en las inmediaciones del puente que une Río Negro con Neuquén, un importante despliegue de búsqueda se puso en marcha en el río Limay.

Los detalles de la búsqueda de la nena de 10 años que se perdió en el río Limay

El operativo cuenta con la participación de la Policía de Río Negro, Protección Civil, guardavidas, prefectura y la Brigada de Buceo y Rescate de Neuquén. Las tareas, que comenzaron al anochecer, se intensificaron al salir el sol, con rastrillajes subacuáticos y recorridas por la costa en un sector conocido por la ausencia de guardavidas.

Una situación cargada de incertidumbre

Hasta el momento, no está claro si los niños estaban solos en el agua o acompañados por otros familiares.

Lo que sí pudo confirmar la familia es que la niña fue vista por última vez dentro del cauce del río, cerca del puente que conecta Las Perlas con la ciudad de Neuquén. La mamá y otros familiares, desesperados, acompañan las labores de búsqueda con la esperanza de hallar a la pequeña.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.