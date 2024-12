El desgarrador posteo de Ángela Leiva: denunció a su ex por violencia de género, persecución y hostigamiento

A través de sus redes sociales, Ángela Leiva sorprendió a todos al revelar el calvario que enfrenta desde hace más de siete años por parte de Mariano Zelaya, su expareja y exmanager.

En este sentido, la famosa cantante no se guardó nada y expuso pruebas de los intentos de boicot que Zelaya llevaría adelante contra su carrera, incluyendo denuncias de censura y bajas injustificadas de sus contenidos en YouTube.

"Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mí violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento", escribió la artista en un contundente comunicado.

De acuerdo con lo que señaló la ex Bake Off Famosos, las agresiones fueron denunciadas en reiteradas ocasiones, logrando obtener medidas cautelares a su favor, como perimetrales, pero los ataques nunca acabaron.

Cárcamo: “No había antecedentes de violencia de género ni medidas de protección para la víctima”

"Hoy, después de todo este tiempo, lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables", continuó.

En continuidad, la cantante cuestionó los motivos detrás de este hostigamiento y se preguntó públicamente: "¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que puedo mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento?".

"¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no", concluyó Ángela Leiva, quien recibió el apoyo de colegas, amigos y sus fanáticos.

Una nena de tres años fue abusada por su padre y la justicia ordenó que viva con los progenitores del acusado

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR