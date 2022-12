Este lunes 12 de diciembre, habló la madre de uno de los dos jóvenes desaparecidos el pasado viernes, tras salir a festejar -a bordo de un auto BMW azul- la clasificación a semifinales de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Los chicos se llaman Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26). Ambos son oriundos de Florencio Varela.

Estefanía, la madre de Lautaro, habló con A24 y aseguró, “estoy destruída, no sabes lo que es que es tu bebé te llame todos los días y ahora no llame. Si alguien lo tiene, le pido por favor, que me lo devuelva. Lautaro no tiene nada que ver con lo que están buscando”.

Además, dijo: “Ningún policía se comunicó conmigo, nadie me dijo nada. Los investigadores dicen que hay que esperar. Desaparecieron y no se nada”.

Por otra parte, descartó que su hijo sea uno de los cuerpos calcinados encontrados en la localidad de Guernica.

Por otro lado, Estefanía explicó que Escalante era el novio de su sobrina, pero que ella no sabía que seguía teniendo un vínculo con Lautaro.

“No quería que Lautaro se junte con Lucas porque manejaba el auto fuerte y toda la vida cuidé a mi hijo”, explicó.

En el momento de la desaparición, Lautaro vestía camiseta de la selección Argentina, jeans modelo Mom celeste y zapatillas negras marca Vans.