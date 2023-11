El pasado domingo 26 de noviembre por la tarde, se conoció la triste noticia de la muerte de Gustavo Deglantoni de 71 años, ex piloto de TC (Turismo Carretera) y empresario. El hombre falleció tras caerse el helicóptero Robinson 55 en el cual viajaba junto a tres amigos, quienes resultaron ilesos.

El hecho ocurrió durante la tarde en la localidad de Ramallo, Buenos Aires y sobre el Río Paraná, en el límite con Entre Ríos. La situación fue captada por vecinos de la zona que se encontraban en la costanera, disfrutando la tarde.

En las imágenes se ve al helicóptero volando a baja altura, sin embargo, en un momento tocó el agua y se estrelló. En el operativo de rescate, participó personal de la Prefectura Naval para rescatar a las personas. En este marco, se conocieron los resultados de la autopsia. El ex piloto de TC tuvo un derrame cerebral masivo.

Cabe señalar que el procedimiento fue realizado por la Morgue Judicial de San Nicolás. De esta forma, compartieron los resultados del examen. “La autopsia practicada sobre el cuerpo de Degliantoni concluyó la existencia de un derrame cerebral masivo que provocó la muerte. Se tomaron muestras biológicas para realizar estudios de toxicidad y alcohol”, precisaron.

Según informó A24, uno de los amigos y sobrevivientes del fatal accidente, relató la situación: “Era una tarde como cualquier otra. Estuvimos festejando porque había venido un amigo de Canadá". "Venía todo bien, y pasó lo que pasó. Fueron segundos. Nosotros alcanzamos a salir, pero Gustavo quedó enganchado y no sabemos qué pasó”, indicó.

“No sé cuál es el motivo por el que venía volando tan bajo. Tal vez porque estábamos volviendo y faltaba poco, porque querían ver el partido de River”, añadió. “Veníamos bien, riéndonos, inclusive pasamos por varios lugares a saludar a amigos. No lo vimos con ningún malestar”, agregó, señalando que no observaron situaciones extrañas o que les llamara la atención. En tanto, el caso quedó en manos de Matías Di Lello, fiscal federal de San Nicolás.