El chico de 17 años que fue atropellado sigue internado: "Esto es tierra de nadie, no hay cámaras en ningún lado"

Uriel tiene 17 años y es estudiante de la Escuela N° 712 de la ciudad de Trelew. El útimo sábado fue atropellado mientras cruzaba la calle, sufriendo graves heridas. Tuvo una fractura expuesta y tuvo que ser internado en Terapia Intensiva. Su familia pide justicia por lo sucedido, y reclama que el conductor sigue libre manejando otro auto.

“Salió de terapia intensiva ayer al mediodia lo pasaron a clinica medica. El edema bajó un poquito y esperamos que siga bajando. Su recuperación será muy larga. Tiene fractura expuesta, tiene coagulos, lo están evaluando, lo atienden excelente y le hacen tomografias dia por medio”, explicó Bárbara Morales, mamá de Uriel.

Según precisaron las fuentes policiales, Uriel cruzaba la calle Lewis Jones entre Sarmiento y Moreno de sur a norte, cuando fue embestido por un Chevrolet Onix de color blanco y con vidrios polarizados.

El conductor del auto - un hombre de 24 años - lo chocó con la parte delantera y el parabrisas, y el adolescente quedó semi inconsciente tendido en el lugar.

La familia comenzó las acciones legales, pero según indicaron en diálogo con ADNSUR, “es todo muy lento”:

Todo ocurrió este sábado a las 7:30, cuando Uriel iba camino al trabajo de su mamá. “Yo soy cuidadora de personas mayores, y el ese dia era una tarde agradable. El se despidió de su amiguita en la terminal, cruzaba el boulevard y vino este sujeto que lo atropelló. Venía en alta velocidad”, dijo.

“El conductor no tenia DNI ni licencia, papeles del auto. Nos enteramos que el anda circulando con otro auto y nadie hace nada”, explicó Bárbara.

La familia de Uriel reclama que el accionar de la policía no fue el adecuado. “Yo creo que la policia no tuvo un buen accionar en este caso. Le hicieron el test de alcohlemia pero no el antidrogas. Esta persona es conocido en el ambiente delictivo, entra y sale cuando quiere”.

De igual forma, también destacaron que la policía tardó mucho tiempo en entregarles el acta del episodio para poder iniciar las acciones legales correspondientes.

“Fui el sábado por la noche a buscar el acta, cuando Uriel ya estaba internado. Se había ido el oficial y no había dejado hecha el acta. Fui en la mañana del domingo y me dijeron que no estaba terminada, que no la hicieron porque no habia luz, porque ese domingo se habia cortado en el centro de la ciudad”.

“Me dijeron que me la iban a hacer y me la iban a acercar a mi casa, pero jamás se comunicaron”. La mamá de Uriel junto a una tía tuvieron que ir el lunes de nuevo, cuando finalmente le hicieron el acta en el momento.

“Es un hecho muy grave para que se demore tanto un acta. No llegó nada a la prensa, nadie dio a conocer este episodio, no entiendo que están tapando”. Finalmente cuando le entregaron el documento, Bárbara comenzó a bucar un abogado civil para iniciar acciones legales.

“Ahora lo más importante es que Uriel se recupere y que no tenga secuelas. Que esto no le pase a más nadie, y que no quede en la nada. No hay cámaras en el lugar. Averiguamos y no hay en la plaza ni en la laguna. Esto es tierra de nadie, estamos en una boca de lobo”, dijo la mujer.

Por otro lado, denunció que “el conductor se encuentra libre y manejando otro auto. Ningún miembro de la familia de el hombre que lo chocó se acercó a decir algo, cero humanidad”.