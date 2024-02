Atropellaron a un adolescente de 17 años y está grave luchando por su vida: su familia pide detener al conductor

Un adolescente de 17 años se encuentra internado en grave estado, tras ser atropellado por un auto en el centro de la ciudad de Trelew.

El violento episodio ocurrió del choque ocurrió durante el último fin de semana, y en las últimas horas se conoció que el chico se encuentra en luchando por su vida debido a la gravedad de las heridas recibidas.

Según precisaron las fuentes policiales, el menor cruzaba la calle Lewis Jones entre Sarmiento y Moreno de sur a norte, cuando fue embestido por un Chevrolet Onix de color blanco y con vidrios polarizados.

El conductor del auto lo chocó con la parte delantera y el parabrisas, y el adolescente quedó semi inconsciente tendido en el lugar.

La policía intervino, donde la división Criminalística realizó las pericias correspondientes. El personal de seguridad vial le hizo el test de alcoholemia al conductor del auto, un hombre de 24 años.

El resultado del test fue negativo, aunque el conductor del auto no tenía la documentación del vehículo al día, por lo que fue secuestrado.

Uriel fue trasladado al hospital local, donde constataron que tenía una fractura en la cabeza y fue internado en terapia intensiva. A pesar de las graves lesiones, desde Fiscalía no pidieron la detención del conductor del auto.

Uriel tiene 17 años, cursa el último año de secundaria en la escuela N° 712 de Trelew, y todavía se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital zonal con una fractura expuesta en la cabeza, y edemas que son controlados de manera constante.

“El conductor del automóvil no fue detenido en ningún momento. Ni él ni su familia se comunicaron para ponerse a disposición, sólo estuvo en la fiscalía para pedir que se le restituya el automóvil con el que protagonizó el hecho”, reclamó su mamá.

Su familia indicó a Radio Chubut, que piden la entrega del acta del accidente para poder comenzar las acciones legales que corresponden, ya que el episodio ocurrió durante la noche del sábado en los alrededores de la plaza Centenario.

La mujer reclama que en el lugar no existen luminarias y eso hace que el lugar sea muy inseguro. De la misma forma, denunció que las cámaras de seguridad en la zona no funcionan y no pudieron obtener imágenes del siniestro, donde su hijo resultó gravemente herido.