El pasado miércoles, encontraron descuartizado en una valija el cuerpo del empresario Fernando Pérez Algaba, de 39 años. El hecho sucedió en la localidad de Ingeniero Budge, Buenos Aires.

Los restos del hombre que se dedicaba al alquiler de autos y a las inversiones, fue hallado por unos niños que jugaban al fútbol, cerca del Arroyo del Rey.

Según informó el periodista Rolando Barbano en Telenoche, el hombre estaba siendo amenazado. “Bueno, dejo acá todo asentado. Si a mí me pasa algo o si me siguen presionando denuncio a todos. Si me pasa algo ya están todos avisados, tengo cinco testigos que también amenazan”, había expresado Pérez Algaba en un chat.

LA AUTOPSIA

Los resultados de la autopsia, determinaron que el empresario de 39 años murió de tres balazos y luego fue descuartizado y colocado partes de su cuerpo en una valija.

En el marco de la investigación, el hijo de un barrabrava de Boca Juniors y su padre, se acercaron para declarar en el caso. Según informó TN, el empresario intercambio mensajes en Instagram luego de un negocio que no prosperó.

En este sentido, el problema habría surgido porque el hijo del barrabrava le había vendido un auto. Sin embargo, nunca recibió el dinero. De esta forma comenzó una pelea que fue subiendo el nivel a tal punto que se insultaban e incitaban a pelear.

“Pedazo de g.. hijo de p… ahora sabés que no vas a cobrar un peso más. Antes de hablar así de mi vieja, muerto escúchate te hacés el piola sabés la cagada a palos que te pego salame nene de papá te gar... p... vení vos por acá a ver si bancas algo hijo de p.. ahora no cobrás más", detallaba un mensaje de Pérez Algaba, luego de que el joven que lo amenazó le habría vendido un fondo de comercio.

“Te quise pagar cuando me estaba cayendo y te hiciste el gato. Ahora vas a ver, paga el iva de la carnicería e ingreso brutos”, había agregado.

“Te hacés el prolijo vas a ver. Tengo todos los mensajes que me mandabas cuando cag... a tu novia y mil mensajes más. Mano a mano te arranco el cráneo. No podés poner nada a tu nombre. Tengo todos los whatsapp y te hacés el turro porque tenés 3 negros atrás tuyo. Quedate tranquilo que si no venís vos voy a ir yo y papá no te va a salvar”, había expresado furioso el empresario.