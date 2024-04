Echó a su pareja de la casa y mientras ella no estaba, él volvió a llevarse muebles y un auto delante de sus hijos

En los últimos días, una vecina de Las Heras, provincia de Santa Cruz, se acercó a la comisaría a denunciar que su ex pareja se había llevado sin previo acuerdo algunos muebles y un auto de manera abrupta, luego de decidir separarse.

La mujer se acercó a las instalaciones de la Comisaría Segunda y denunció “hurto” de los muebles de su casa, después amplió la denuncia por la sustracción de su auto. El acusado es su ex pareja. Luego del presunto robo, el hombre dejó un mensaje en su red social: “No aprendo más o será que me gustan las locas. Ahora, agarrar la ruta”.

Según informó la policía, la situación tuvo lugar el viernes pasado. “La mujer peleó con la pareja y él se fue de la vivienda familiar. Con la tranquilidad de que el hombre no se encontraba, la ciudadana se fue a trabajar, pero cuando regresó se encontró con una desagradable sorpresa”, detallaron en Red 43.

Su ex ingresó sin autorización de la denunciante a la casa, mientras ella estaba ausente y estaba sacando todas las cosas para llevárselas. “La chica fue a realizar la denuncia y cuando salió se encontró con que ya no estaba su auto, por eso hizo una ampliación de la denuncia, agregó el robo del rodado y dijo que sospecha de su ex”.

La mujer comentó que ella no quería estar con él y lo echó de su casa. “Quería separarme de él, trabaja en la empresa San Antonio y quiere renunciar para no pasar la cuota alimentaria”, reclamó.

En relación al momento en que el hombre sacó todas las cosas de su casa para llevárselas, la damnificada comentó: “cuando llegué al domicilio (después de cumplir en su trabajo) encontré a mis dos hijitos de 2 y 8 años llorando porque él se estaba llevando todas las cosas”.

En otro momento, la pareja se había separado y, en esa ocasión, la mujer le había sacado otro auto. “El auto es de los dos. El año pasado la mujer le sacó otro vehículo a él cuando se separaron, ahora se separan nuevamente y el chico le saca el Gol a ella”, informó la fuente policial.