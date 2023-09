Dos padres discutieron tras un partido de fútbol y uno de ellos le disparó en la cara a un nene

Un niño de 6 años fue baleado en la cara mientras viajaba en el auto de su padre por un hombre que los interceptó en la vía pública y comenzó a dispararles, tras una pelea que había mantenido con el progenitor de la víctima durante un partido de fútbol amateur, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el sábado al mediodía en Castelar, provincia de Buenos Aires, cuando Fernando Martín Hormaza regresaba a su casa en su Fiat Siena junto a su hijo de 6 años.

Según las fuentes, Hormaza era seguido desde hacía unas 15 cuadras por un auto BMW que, al llegar a la mencionada intersección, aceleró, se interpuso en su camino y bajó con un arma de fuego, para luego disparar en una ocasión contra el asiento del acompañante.

Dicho disparo hirió al niño y le produjo "una herida superficial en la ceja derecha provocada por una parte del proyectil".

Ante tal circunstancia, el niño fue trasladado de urgencia al hospital René Favaloro, donde fue atendido por los médicos, que constataron que estaba fuera de peligro.

Por su parte, el agresor, identificado por lo voceros como Nicolás Fernández, fue detenido por las autoridades e imputado por "homicidio simple cometido mediante el empleo de arma de fuego en grado de tentativa" y "portación ilegal de arma de fuego de uso civil".

“Iba a llevar a mi nene a la casa de mi mamá. él me ve y me comenzó a seguir. Él venía atrás, me pasó y me cruzó el coche. Bajó con el arma en la mano y me dijo que me iba a matar. Él alcanza a ver a mi nene y le dispara. Le tiró a matar”, dijo el papá del joven en comunicación con el canal Todo Noticias.