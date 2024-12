En las últimas horas se registró un violento intento de robo en el barrio Santa Genoveva de la ciudad de Neuquén. Una vecina fue arrastrada en su bicicleta por dos ladrones, quienes la dejaron tirada y herida en medio de la calle.

El episodio ocurrió el último jueves a las 20:30, cuando una mujer llegaba de andar en bicicleta e intentó ingresar a su casa, ubicada sobre la calle Monseñor de Andrea.

Cuando llegó a la puerta de su domicilio, sacó su celular para desactivar la alarma y fue abordada por dos jóvenes en bicicleta.

La víctima se aferró a su bicicleta y al celular mientras los dos delincuentes intentaban sacarle ambos objetos. La mujer empezó a gritar con desesperación para pedir ayuda a los vecinos.

"En ese momento, el primero que me escuchó fue mi vecino de enfrente, que salió y les gritó. También escucharon los vecinos de al lado, que salieron de sus casas, pero no me podían ver porque me arrastraron y me tapaba la camioneta", relató la víctima en diálogo con La Mañana Neuquén.

Al ver el movimiento que se generó en la calle, los ladrones decidieron soltar a la mujer y escapar, mientras varios vecinos salieron para ayudarla.

"En las cámaras de seguridad de mis vecinos se muestra cómo me venían siguiendo desde la calle Illia y donde, al ver que llegué a casa, me atacaron. Fueron segundos los que pasaron desde que llegué hasta que me intentaron robar", lamentó.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría Primera y alertó que los policías le dijeron que no tenían móviles para hacer más patrullajes en esa zona.

"Es tremendo porque cada vez pasan más estas cosas y cada más violentas", aseguró la damnificada, que sufrió un desgarro muscular en el brazo derecho y escoriaciones múltiples en brazos y piernas.

"Yo soy médica cirujana, trabajo en el hospital Castro Rendón, necesito mis manos para trabajar, soy servidora pública y ahora no puedo hacer mi trabajo, no puedo ayudar a la gente que lo necesita.

Con información de La Mañana de Neuquén