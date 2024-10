Un desagradable momento vivió este jueves el ex intendente de Puerto Pirámides, Alejandro Albaini, cuando dos personas se acercaron a agredirlo mientras realizaba algunos trámites en la Municipalidad de dicha localidad.

La víctima reveló que fue golpeado por el concejal oficialista Luis García Trucco y el director de Ambiente y Tecnología municipal, Daniel Casielles, integrante del equipo del intendente Jorge Perversi.

Luego de la violenta escena, Albaini debió ser internado para ser atendido por las lesiones sufridas, mayormente en la zona del rostro.

“Estaba realizando trámites personales en la Municipalidad y García Trucco y Casielles me increparon y me agredieron entre los dos. Mientras Casielles me hizo una traba con sus brazos, García Trucco me golpeó en el rostro y el resto del cuerpo, causándome heridas por las que tuve que ser internado”, detalló Albaini en diálogo con Diario Jornada.

Según explicó, no tiene en claro los motivos que llevaron a ambas personalidades de la política a increparlo y agredirlo con tanta violencia. Por último, destacó: “Entiendo que puede ser porque estoy colaborando con un amigo que está por lanzar una nueva operadora de buceo, y Casielles precisamente tiene una empresa similar. Debe ser por eso, pero no lo tengo claro”, precisó Albaini.

Con información de Diario Jornada, redactado y editado por un periodista de ADNSUR