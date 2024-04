Devastador robo golpea a la Orquesta Juvenil de Cipolletti

La Orquesta Juvenil de Cámara de Cipolletti sufrió un golpe devastador con el reciente robo perpetrado en su sede, ubicada en Esmeralda al 1500. Los delincuentes se llevaron valiosos instrumentos musicales, dejando a los jóvenes músicos sin los recursos necesarios para aprender y desarrollarse en su arte. Jorge Larrigaudiere, el director de la orquesta, expresó su profunda tristeza ante esta situación y reflexionó sobre las consecuencias de la inseguridad en la sociedad.

"Entraron ladrones este fin de semana y aprovecharon que el lugar estaba cerrado para forzar una ventana y llevarse nuestros instrumentos", explicó Larrigaudiere. "Lo más triste es que estos instrumentos estaban destinados al uso de los chicos que estudian aquí. Les brindamos la oportunidad de aprender música, ya que no todos pueden costear un instrumento propio. Este robo no solo afecta el valor material de los instrumentos, sino que también priva a los jóvenes de la oportunidad de estudiar y crecer como músicos", agregó con resignación.

Le robó el celular a un comerciante, se escapó en bici pero lo atraparon a las pocas cuadras

La Orquesta Juvenil de Cámara, como organización no gubernamental, se esfuerza por ofrecer oportunidades de aprendizaje musical a todos, independientemente de su capacidad económica. "Cobramos cuotas, pero también ofrecemos becas a aquellos que no pueden pagar. La cultura no debería estar limitada por el dinero", reflexionó Larrigaudiere.

El director lamentó que la inseguridad obligue a tomar medidas extremas, como instalar rejas para proteger los instrumentos. "Nada va más en contra de la esencia de la cultura que tener que encerrar los instrumentos para evitar robos", expresó con tristeza.

Finalmente, Larrigaudiere reflexionó sobre el panorama actual del país. "Es muy triste lo que sucede en Argentina. Tratamos de formar personas sensibles, solidarias y comprometidas a través de la música. La cultura es fundamental para humanizar a la sociedad, pero lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias de la inseguridad y la falta de valores", concluyó.

Asaltaron a un joven en la calle, lo amenazaron y le robaron plata: hay preocupación por el aumento de robos en Km.3