El pasado 8 de febrero, una mujer, apodada como “Rochi” quedó detenida por estafas.

La joven de 27 años, era buscada por ese delito y tenía un expediente a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

La policía llegó a su casa y vieron un kiosco barrial en el frente, con techos de chapa y bloques sin revoque. Sin embargo, detrás, estaba su casa, llena de lujos. Con piso de parquet, lavarropas y heladera último modelo, entre otras cosas.

Según informó Infobae, la brigada de la División Antifraudes de la Federal, realizó un allanamiento en su casa de Moreno, Buenos Aires y encontraron 150 chips de empresas de celular, mochilas, sobres con 45 tarjetas de créditos y 13 DNI.

Luego, en otra habitación de la vivienda identificaron, los elementos que utilizaba para falsificar los documentos de identidad.

Allí, había una impresora a color de alta definición, una impresora láser, una laminadora, una guillotina milimétrica, un molde. Asimismo, encontraron planchas de plastificado de dos milímetros de grosor.

El modus operandi de “Rochi”

Investigadores, explicaron que la mujer detenida, habría engañado a un reconocido banco para poder obtener las tarjetas de crédito con los documentos falsos.

Tras lograr su cometido, compraba productos de gran valor y luego los revendía en redes sociales.

Si bien los daños aún están siendo calculados, se estima que al menos las deudas realizadas por las estafas superan los $500 mil pesos.

“Tenemos probado en la causa que las tarjetas de crédito no eran ‘clonadas’, sino emitidas oficialmente por el banco, contra la presentación del documento falso”, sostuvo Agustin Biancardi, ex director de Litigios Penales de la UIF. Además es abogado y junto a Martín Olari Ugrotte representa a víctimas del caso.

Y agregó: “Creemos que la detenida es sólo una pieza de una organización criminal, es un iceberg de una organización criminal con buenos contactos, que lograron falsificar documentos de identidad y con ellos obtener enormes créditos a través de la entrega de líneas de créditos premium”.

En la orden de allanamiento de la Policía Federal, incluyeron el pedido expreso de encontrar particularmente un DNI falso, a nombre de una mujer de Santa Fe, quien es patrocinada por Olari Ugrotte y Biancardi.

“Se me reclama una deuda que no contraje, por productos bancarios que no adquirí, y como consecuencia de ello, se me ha incorporado en la base de deudores Veraz con una calificación desfavorable”, explicó la mujer al juez Ercolini.

El relato de una de las víctimas del caso

“El pasado 11 de julio recibí un llamado telefónico de parte de un supuesto estudio de abogados a través del cual se me reclamaba el pago de una deuda por alrededor de 1,3 millones de pesos de tarjeta de crédito y descubierto en una cuenta abierta”, indicó.

Por otro lado, remarcó que quien la llamaba era una representante de una reconocida agencia de cobranzas. Sin embargo, la mujer desconocía lo sucedido. No sabía de que deuda le hablaban. Pero la deuda era verdadera. De esta manera, debió presentarse a una sucursal del banco, aunque nadie la ayudaba.

"Me informaron que habría existido usurpación de mi identidad en base a la presentación de documentación falsa, que iban a gestionar con la sucursal donde está radicada la cuenta”, cuenta tras hablar con el área de Fraudes.

Tras el extraño caso, el querellante Biancardi, se mostró preocupado y señaló: “En este sentido, el Banco Central, como ente rector de las entidades bancarias, tiene que tomar cartas en el asunto: no es posible que una única entidad bancaria esté entregando sus productos con esta liviandad y este descuido, sin cumplir -por ejemplo- con las obligatorias normas de ‘conozca a su cliente’, que es la primer gran trinchera de prevención del delito”.