Un hombre acusado de extorsionar al periodista Ángel de Brito fue detenido en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires, y le secuestraron un arma que tenía en su poder.

Todo comenzó en 2019, cuando desde su teléfono celular el hombre, de 34 años, comenzó a enviar distintos tipos de mensajes al periodista.

“Hola. Eu, me mandás un saludo. ¿Qué pasa? ¿Te hacés el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta”, decía, por ejemplo, uno de los textos enviados y a los que tuvo acceso Infobae.

Detuvieron a un hombre que intentó secuestrar a una nena en Comodoro

Además, en reiteradas oportunidades el hombre amenazó con difundir el número de De Brito, e incluso lo hizo desde otros celulares.

A raíz de esta situación el conductor de LAM realizó una denuncia junto a sus abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón, y la situación comenzó a ser investigada por la fiscalía de Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Horacio Azzolin.

Tras rastrear varias direcciones IP en conjunto con la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad los investigadores lograron llegar a una vivienda ubicada en la localidad de 9 de Julio, donde se realizó un allanamiento en las últimas horas.

Allí, tras ser recibidos por el sospechoso, se secuestraron tres celulares, un módem, una tablet y dos consolas de juegos, además de un arma Browning calibre .22 sin permiso de portación.