Personal policial de la Comisaría Primera de la ciudad de Trelew debió intervenir en el robo a un reconocido local comercial de la zona céntrica. Ocurrió este martes.

El local se encuentra ubicado en la esquina de las calles 9 de Julio y Rivadavia. Allí un delincuente rompió el vidrio del comercio para ingresar.

Según indica el parte policial, el delincuente se desvistió, se puso varias capas de prendas de vestir que se vendían en el local y se dio a la fuga.

La dueña del local señaló, en diálogo con Radio 3, que “de la vidriera me robaron dos sweater no más, todo lo groso me lo sacaron de adentro. El ladrón entró y salió vestido con ropa del local, dejó la suya acá adentro. Me dejó todo tirado en el piso”.

“Ingresó al romper la vidriera. A simple vista se trató de un adolescente o de alguien de contextura física pequeña”, dijo y precisó que el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

"Se llevaron muchas cosas, como carteras, sweaters, camperas, chalecos, pantalones, sobreros, gorros -entre otras cosas-. Metió la mercadería en bolsas, mochilas y se llevó carteras colgando, resaltó, al tiempo que específico que se trataba de ropa de ambos sexos.

Para finalizar, la víctima reconoció que es la primera vez que les roban y sentenció: “el ladrón entró con total impunidad. La alarma no sonó porqué entró arrastrándose”.