Desesperada búsqueda de una adolescente en Comodoro: "Salió a darle agua al perro y desapareció"

Milagros, una adolescente de 16 años, desapareció la madrugada de este martes del patio de su casa en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Su mamá, Karina Aparicio, relató a ADNSUR que al momento de desaparecer su hija “había ido a darle agua al perro, y la llamé para que apague la luz, pero cuando salí no estaba. Y bueno, ahí empezó toda la búsqueda”, afirmó.

A continuación, señaló que surgió el dato de un auto sospechoso que horas antes persiguió a su hija hasta su casa.

“Supuestamente un auto estaba haciendo guardia en la esquina de mi casa, así que no sabemos si ella se fue por su voluntad o si realmente estas dos personas que dicen la llevaron de mi casa, porque mi hija no se llevó nada, solo se llevó el celular”, contó visiblemente desesperada.

Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Comodoro

Según contó, los hombres que estaban en el auto aparecieron cuando ella estaba regresando del centro con una amiga. "La mili no le quiso dar bolilla, porque no la querían a la amiga, la querían a ella. Y los tipos la habían seguido al barrio, aparte hay testigos que los habían visto subir al auto".

Karina manifestó entre lágrimas que se encuentra desesperada. "Estoy muerta en vida. Lo único que quiero es que vuelva mi hija. Y si hay algo que ella quiere que yo cambie o sienta que tengo que cambiar algo, lo cambiaré. Lo único que quiero es mi hija".

La mujer relató que es madre soltera, auxiliar de educación y que tiene tres hijos, entre ellos Mili. “Mucha gente me conoce y sabe la madre que soy con mi hija. No soy perfecta. A veces comeremos fideos, pero no abandono a mi hija, jamás la abandoné”, dijo ante cuestionamientos que recibió en redes sociales.

Finalmente, recordó que Milagros fue operada del corazón, y por eso, esta situación de salud se suma a la gran preocupación de no saber donde está.

La División de Búsqueda de Personas confirmó a ADNSUR que trabajan con registro de cámaras de seguridad y con testimonios de amigos de la joven.