En un día de furia, una mujer no quiso pagar el estacionamiento, tomó la peor decisión y terminó detenida. La conductora quiso escapar con su vehículo sin pagar y desató el escándalo.

El hecho sucedió el pasado lunes 9 de diciembre por la tarde, en un estacionamiento ubicado sobre la calle Joly, en Moreno, Buenos Aires. La mujer mantuvo un cruce con el empleado del lugar por no querer pagar el estacionamiento.

Todo ocurrió cuando la conductora dejó su vehículo, pero a la hora de pagar no funcionaba el sistema, por lo que solo podía pagar en efectivo. Esa situación provocó un descontrol total.

El trabajador comenzó una discusión con la intención de que la mujer pudiera pagar el tiempo de estacionamiento y no quedar con deuda. “Quería pagar con el teléfono; le dije que se nos cortó el sistema, que no andaba, le dije que era solo en efectivo, eran $4,400 por dos horas”, señaló el hombre a la prensa.

De esta forma, el hombre colocó el portón de salida para evitar que se fuera sin pagar. “Yo cerré el portón y me preguntó por qué lo cerraba. Le dije que no se podía ir sin pagar, que por lo menos me tirara algo porque si no me quedaba la deuda a mí”, agregó.

Sin embargo, ocurrió lo peor. La mujer chocó el portón y lo tiró, pero terminó detenida por un policía que estaba en el lugar.

En tanto, la situación quedó grabada por las cámaras de seguridad. Finalmente, tras la llegada de refuerzos, la mujer fue trasladada a la comisaría y su vehículo fue secuestrado. Además, tendrá que pagar una multa por su increíble reacción.

