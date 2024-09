Carolina Aló tenía 16 años cuando fue brutalmente asesinada de 113 puñaladas por su novio, Fabián Tablado, el 27 de mayo de 1996 en su casa en la localidad de Tigre, en provincia de Buenos Aires.

El femicida salió libre el 28 de febrero de 2020, tras cumplir una condena de 24 años de cárcel por el delito de homicidio simple, casi dos décadas antes de la llegada de la figura del femicidio al Código Penal.

Por estas horas, Fabián Tablado, de 47 años, esintensamente buscado en la provincia de Misiones, luego de que Edgardo Aló, el papá de Carolina, quien tiene una restricción de acercamiento hacia el femicida por amenazas, denunciara que le perdieron el rastro.

“El viernes se perdió la señal de la tobillera por un lapso de tres (3) horas, luego arrojó señal cerca de la localidad de Santo Pipó, allí volvió a interrumpirse y a activarse más tarde cerca de la localidad de Irigoyen”, indica la denuncia.

Asimismo, se plantea la conducta peligrosa del expresidiario, al que se describe como “ femicida psicópata, reincidente contra la integridad física de las personas, como así también de reiterados delitos de desobediencia judicial y declarado persona no grata en Posadas”, lugar donde igualmente fijó residencia.

La policía fue hasta el domicilio donde había fijado su residencia en Misiones, pero no lo encontraron. La persona que vivía en el lugar dijo que no lo conocía y que no vivía allí.

“Me llamaron y me dijeron que lo perdieron, que era muy factible que no tuviera puesta la tobillera”, planteó preocupado por el paradero del femicida de su hija y el riesgo que implica no saber dónde está“.

"Está dando vueltas alrededor y un psicópata no se cura. Parecen buenos tipos pero pueden matar”, lamentó finalmente.

Con información de Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR