Derrumbe en una obra en construcción: dos trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros

Este miércoles, se vivieron momentos de tensión cuando se derrumbó una obra en construcción mientras dos albañiles se encontraban en plena jornada laboral y quedaron atrapados.

Según informó TN, dos obreros, de 50 y 28 años, resultaron heridos tras el derrumbe de una construcción en Carranza al 1400, entre Cabrera y Niceto Vega, en el barrio porteño de Palermo. Los hombres habían quedado sepultados bajo los escombros y fueron rescatados por los bomberos.

Fuentes oficiales indicaron que, el hombre de 50 años fue trasladado al Hospital Fernández por “politraumatismos”, mientras que el herido de 28 años solo sufrió “heridas leves” y fue atendido en el lugar.

El SAME llevó a cabo una atención con nueve unidades en el lugar y se cortó la calle Carranza para trabajar en la obra. El derrumbe fue principalmente de maderas, lo que permitió que no haya más heridos de gravedad. En tanto, los bomberos inspeccionaron el lugar y, tras una detallada evaluación, informaron que “no hay más atrapados”. Aún así, el personal permanece en el lugar por prevención.

Con información de Todo Noticias y La Nación, redactado y editado por un periodista de ADNSUR