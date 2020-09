COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este jueves se conoció la denuncia que interpuso Juan Carlos Mansilla contra el Ministro de Seguiridad Federico Massoni, por el delito de "abuso de autoridad". Según su planteo, "Massoni resuelve retirar la imagen de la Jefatura de Policía de Juan Luis Ale sin considerar que éste debe ser tratado como inocente hasta tanto recaiga sobre su persona una sentencia condenatoria firme". Además, considera que este accionar "avasalla los derechos constitucionales del Sr. Ale",

El ex jefe de Policía del Chubut y ex diputado provincial Juan Luis Ale fue declarado culpable por abuso deshonesto contra M.F.M. y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de M.B.M. cuando convivía en Puerto Madryn con la madre de las víctimas.

Los abusos ocurrieron desde fines de 1998 hasta 2001, cuando su madre se separa de Ale. Por la caraterística de los delitos de los que se lo encontró penalmente responsalve, el ex jefe policial enfrenta una pena que va desde los 4 a 14 años de prisión.

La audiencia de cesura de pena estaba prevista para este lunes, pero se suspendió porque Ale denunció a los jueces y los recusó.

Aunque el Tribunal rechazó una recusación planteada por Juan Luis Ale por ser extemporánea, y por no tener sustento legal ni objetivo, otro Tribunal deberá analizar la resolución. En tanto, no se podrá discutir el monto de la pena hasta que este punto no se resuelva.