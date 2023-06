El fiscal Fernando Rivarola afronta un proceso por mal desempeño, a raíz de dos denuncias, las que se vinculan a un posible encubrimiento de un acusado por tenencia de videos e imágenes de abuso sexual infantil; y a un hecho de violencia de género en el ámbito laboral, a partir de la denuncia promovida por la fiscal Florencia Gómez.

Tal como informó ADNSUR, la acusación formal ya fue presentada por la comisión acusadora conformada por el Consejo de la Magistratura, por lo que el tribunal debe correr traslado a la defensa para que puede preparar su argumentación en base a las acusaciones, tras lo cual debería realizarse el juicio de destitución.

La fecha de esa instancia se estima entre agosto y septiembre próximo.

"QUIEREN CAJONEAR EL CASO"

Pese a que reconoció los avances del Consejo de la Magistratura y la fundación de la acusación contra el fiscal, Miriam Vázquez, que promovió la denuncia del primer caso a través de la RAT, cuestionó la convocatoria realizada por el ministro Báez para este martes 6 de junio:

“Es una convocatoria unilateral y no se entiende el motivo, porque debería estar todo el Tribunal de Enjuiciamiento”, apuntó Vázquez, al recordar que el tribunal que debe juzgar el juicio de destitución se compone por un representante del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados provinciales y dos abogados representantes del foro provincial.

“No sabemos en carácter de qué el Dr. Báez convocó a esta audiencia con la defensa del fiscal Rivarola, porque tengo entendido que no convocó a las otras partes. Yo me voy a presentar, porque me he sumado como denunciante y creemos que esto apunta a cajonear la denuncia”, señaló en diálogo con Actualidad 2.0.

Además, recordó que las acusaciones son graves, vinculadas a un encubrimiento de un imputado en una red de abuso sexual infantil que trabaja como médico forense en el seno del Poder Judicial, además del hecho de violencia de género en el ámbito laboral planteada por una fiscal.

También advirtió que en el marco de las movilizaciones del 3 de junio y la lucha por "Ni una menos", el hecho no debería pasar inadvertido.