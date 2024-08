En un audaz robo, delincuentes desvalijaron el Yacht Club del lago Mari Menuco durante el pasado fin de semana, con el robo trascendiendo públicamente recién este miércoles. En un ataque que comenzó en la madrugada del domingo alrededor de las 4 a.m. y se extendió por tres o cuatro horas, los criminales asaltaron un total de dieciséis viviendas ubicadas dentro del predio del club.

Según Gustavo Nagel, vicepresidente y responsable de Comunicación del Yacht Club, los ladrones irrumpieron en el área desde un camping vecino llamado Ruka Lafken. Utilizando un vehículo, los delincuentes avanzaron a campo traviesa dentro del camping, rompieron el alambrado del club y comenzaron a sustraer objetos de las casas , explicó en el medio LU5.

En uno de los robos, un vecino fue sorprendido durmiendo y fue retenido en una habitación durante el asalto. Afortunadamente, el socio afectado no sufrió daños físicos y se encuentra en buen estado de salud. Nagel precisó que en el resto de las viviendas no había ocupantes, por lo que no se registraron heridos.

Los delincuentes se llevaron principalmente electrodomésticos, como microondas y heladeras, y herramientas. Aunque aún no se pudo determinar la lista completa de objetos robados, el vicepresidente del club destacó el impacto significativo del asalto.

Hasta el momento, las autoridades no lograron identificar a los responsables del robo. No obstante, se llevaron a cabo rastrillajes en la zona que permitan seguir la ruta de ingreso y escape de los delincuentes.