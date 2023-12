Cuatro meses de prisión preventiva para el delincuente que intentó matar a un policía en Comodoro

Este martes al mediodía se concretó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un hecho de tentativa de homicidio doblemente agravado que tiene como imputado a Mauro Tula. El fiscal requirió se declare legal su detención, se le formalice el hecho en su contra y se dicte su prisión preventiva por 4 meses. Por su parte el defensor no planteó objeción, pero solicitó que el plazo de preventiva sea de un mes. Finalmente, el juez penal resolvió declarar legal la detención de Tula, formalizarle el hecho en su contra y dictó su prisión preventiva por 4 meses.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por Juan Carlos Caperochipi, fiscal general y Jasmin Abraham, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Tula fue ejercida por Gustavo Oyarzun, defensor público y el control fue presidido por Martín Cosmaro, juez penal.

El fiscal realizó un prevé relato del hecho a investigar cuando el pasado 17 de diciembre, siendo las 21.10 hs. aproximadamente, el imputado Mauro Tula se hizo presente en el local comercial “Zadquiel”, ubicado en la avenida Polonia, donde había unas 15 personas, extrajo un arma e ingresó al mismo apuntando. Se dirigió al personal policial que se encontraba de adicional, gatilló, pero no se produjo el disparo. Luego realiza otro disparo hiriendo en la nuca a personal policial, seguidamente éste repele la agresión accionando su arma reglamentaria.

Tula huye por los patios y techos de las casas aledañas. Arriban al lugar refuerzos y en su huida descarta el arma de fuego y una campera para finalmente ser detenido. Calificando provisoriamente el hecho como “homicidio doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por ser cometido contra personal policial, en grado de tentativa” en calidad de “autor” para Tula.

Seguidamente el fiscal solicitó se declare legal la detención del imputado, ya que la misma fue realizada en cuasi flagrancia, se otorgue el plazo de Ley 6 meses de investigación y se dicte la prisión preventiva de Tula por 4 meses. Ello en virtud de la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Fuga ya que se presume no se someterá al procedimiento y por las características graves del hecho, como también por la pena en espera, en caso de recaer condena la misma será de cumplimiento efectivo. También por la existencia de condenas anteriores de Tula. Peligro de entorpecimiento ya que se domicilia en cercanías del comercio anteriormente mencionado y puede influir sobre testigos.

Por su parte el defensor no formuló objeción a la legalidad de la detención de su asistido, como tampoco se opuso a la apertura de la investigación en su contra. Asimismo no se opuso al dictado de la prisión preventiva, pero que la misma sea por un mes y no por 4 como solicitó el fiscal. Por último, solicitó al juez que Tula sea trasladado el Cuerpo interdisciplinario Forense para que sean analizadas sus lesiones.

Finalmente, el juez penal resolvió declarar legal la detención ya que la misma fue en flagrancia, autorizando la apertura de investigación del caso, dando por anoticiado a Tula del hecho y la calificación legal por la que se lo investiga y por asegurada su defensa técnica. Dictando finalmente su prisión preventiva por el término de 4 meses, en base a la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento y a la gravedad del hecho investigado, como también por sus condenas anteriores.