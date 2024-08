Controversia en Chubut: una jueza redujo una pena a un abusador sexual porque "es analfabeto"

Este pasado martes se dio a conocer una controversia judicial en Chubut luego de que la jueza Silvana Vélez dictaminara una condena de 9 años de prisión a Ricardo Muñoz, un hombre hallado culpable de cometer dos abusos sexuales contra una adolescente de 14 años.

El fiscal Carlos Díaz Mayer había solicitado una pena de 20 años de cárcel para Muñoz, mientras que la defensa había pedido la mínima de 7 años.

Sin embargo, la jueza Vélez justificó la reducción de la condena argumentando que el "analfabetismo" del imputado afectó su "capacidad de autodeterminación".

"El analfabetismo es en nuestros días, gracias a Dios, una especie en extinción, pero sus consecuencias son gravísimas para la sociedad", explicó Vélez en su fallo. Además, sostuvo que la condena debía tener en cuenta la posibilidad de resocialización del individuo.

La decisión de Vélez generó una oleada de críticas, ya que los hechos de abuso cometidos por Muñoz, juzgados y probados por un jurado popular, fueron considerados de extrema gravedad. Chubut.

"Es un juicio por jurado que se había estancado en junio y que hicimos por segunda vez el juicio con un nuevo jurado en el que por unanimidad lo declaran responsables por los dos hechos de abuso sexual con acceso carnal a una niña a una joven de 14 años", explicó el fiscal Díaz Mayer en diálogo con el medio ADNSUR.

Díaz Mayer adelantó que apelará la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, considerando que la fundamentación de la jueza Vélez "no está muy buena" y tiene "alguna falla".

"Nunca escuché que una de las condiciones objetivas y subjetivas que te van alejando o acercando de la pena sea la instrucción o el analfabetismo", cuestionó el fiscal. "Está disminuyendo en el país y la verdad que no está disminuyendo, me parece poder ofrecer las estadísticas y por otro lado podría llegar a ser una atenuante en algún punto o más bajo no como o más leve, pero no es para bajarle de la mitad de la pena a casi nada".

Díaz Mayer también señaló que le resulta "extraño" que la jueza no haya tenido en cuenta una condena previa por hechos similares que había recibido Muñoz, lo cual podría haber agravado su situación.

“Sabiendo yo una condena previa por hechos similares contra la misma persona en las que claramente no se tuvo en cuenta hasta atenuante. Porque era una segunda instancia y en una repetición de un hecho similar. Sí, digo no, porque pues lo que se podría tomar como jurisprudencia lo que pasó anteriormente con otra persona claro que era un tipo, un fulano con su ex pareja y acá es un fulano que era amigo de los padres con la hija de sus amigos. Con 14 años. Entonces es más grave esto que aquello, claro, pero bueno, eso no lo tuvo en cuenta”, agregó.

Mientras tanto, Muñoz permanece alojado en una comisaría local a la espera de ser trasladado a una unidad carcelaria. La defensa no ha emitido comentarios adicionales tras el fallo.