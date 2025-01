Controles de alcoholemia en Comodoro: detectaron a trece conductores borrachos durante este fin de semana

Con una fuerte presencia en las rutas y accesos a la provincia, el personal del Ministerio de Seguridad y Justicia controló un total de 9.492 vehículos y retiró a 51 conductores alcoholizados durante este último fin de semana. Según se informó, el mayor índice de alcohol en sangre se registró en Epuyén, cuando un conductor superó la máxima medición del alcoholímetro.

En los procedimientos, encabezados por la Subsecretaría de Seguridad Vial, se contó con la colaboración de las Unidades Regionales de la Policía del Chubut y de distintos organismos municipales, provinciales y nacionales.

Asimismo, se brindó cobertura en las Fiestas Populares que se realizaron en distintos puntos de la provincia y hubo un importante despliegue en los principales balnearios de la costa.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Los operativos en Comodoro Rivadavia se efectuaron en el centro de la ciudad y también en distintos puntos de la periferia, en el acceso oeste por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3.

Allí se controlaron 2.494 vehículos, se realizaron 1.718 test de alcoholemia, se detectó a trece conductores en estado de ebriedad, se confeccionaron 43 infracciones y se retuvieron dos rodados.

En Rada Tilly, se controlaron 135 vehículos, se realizaron 79 alcoholemias, no hubo casos positivos, no se labraron infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Rawson y Playa Unión

Los controles de fiscalización y prevención se realizaron en el ingreso a Rawson, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como por la Ruta Nacional Nº 25, incluyendo el casco urbano como así también en los ingresos a Playa Unión. Se controlaron 919 vehículos, se realizaron 811 test de alcoholemia con cinco casos positivos, se labraron 29 infracciones y se retuvo un automóvil.

Trelew, Gaiman, Dolavon y Arroyo Verde

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad, como así también en la Ruta Nacional Nº 3 en ingreso norte y sur. En total, se verificaron 1.898 vehículos, se realizaron 1.600 test de alcoholemia y se detectó a 25 conductores en estado de ebriedad. Se registraron 55 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 26 rodados.

A su vez, en Gaiman, se controlaron 342 vehículos, se efectuaron 244 test de alcoholemia, -sin casos positivos-, se elaboraron nueve infracciones y se retuvieron dos automóviles. Por otra parte, en la localidad de Dolavon, se comprobó una alcoholemia positiva de un conductor a quien se le labró la infracción y no se retuvieron rodados.

En Arroyo Verde, también se detectó a un conductor que circulaba alcoholizado, a quien se le elaboró la infracción correspondiente. No hubo retenciones vehiculares.

Asistencia permanente en la Comarca Andina

En sintonía con la acciones ejecutadas para enfrentar los incendios en la zona, las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, donde se registró la alcoholemia positiva más alta, y Lago Puelo, con un total de 1.041 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 730 test de alcoholemia, se detectó un conductor alcoholizado, se labró una infracción y no se retuvo ningún automóvil. Asimismo, vale destacar que se brinda asistencia permanente con el ordenamiento del tránsito vehicular en la zona de influencia de los incendios forestales.

Esquel y Gualjaina

En Esquel, se controlaron 782 vehículos y se practicaron dos test de alcoholemias; se detectó un caso positivo, se labraron tres infracciones y no se retuvo ningún automóvil. Además, en Gualjaina, fueron controlados 44 vehículos y se comprobó que tres conductores circulaban alcoholizados. Se realizaron las infracciones correspondientes y no hubo retenciones vehiculares.

José de San Martín, Tecka, Gobernador Costa, Río Pico, Paso de Indios y Río Mayo

En José de San Martín, se controlaron 427 vehículos, se efectuaron 102 test de alcoholemia sin detectar casos positivos. Se labraron seis infracciones y no se retuvo ningún rodado. En Tecka, se controlaron 787 vehículos, se realizaron 148 test de alcoholemia, no hubo casos positivos, no se efectuaron infracciones ni se retuvo ningún automóvil.

En Gobernador Costa la situación fue similar: se controlaron 284 vehículos, se realizaron 55 test de alcoholemia, no se registraron casos positivos, no se labraron infracciones ni tampoco se retuvo ningún automóvil.

En Río Pico, se controlaron 184 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia, se labraron dos infracciones y no se retuvo ningún vehículo. A continuación, en Paso de Indios, se controlaron 97 vehículos, se realizaron 15 alcoholemias, no se detectaron casos positivos, no se elaboraron infracciones ni se retuvo ningún rodado.

Por último, en la localidad de Río Mayo, se les realizaron los test de alcoholemias a los 56 conductores que se controlaron, se comprobó un caso positivo a quien se le labró la infracción y se retiró el automóvil de circulación.