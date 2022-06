El perito Luis Raqueblave desacreditó en el juicio los videos que presentó como prueba la defensa del ex funcionario de Pesca, Martín Pala, acusado por el contrabando de 15 toneladas de langostinos a Brasil en 2018.

Este lunes, se reaundó el debate en los tribunales de Trelew. La expectativa estuvo centrada en la declaración del perito informático, que dictaminó sobre la legitimidad de cuatro videos que se creía que podían llegar a dar un giro en el juicio.

Los registros fímicos, que habían llegado a manos de la defensa "en forma anónima", el miércoles 25 de Mayo, supuestamente contenían dichos reveladores de un chofer, que beneficiarían a Martín Pala.

No obstante, el testimonio de Raqueblave, en las primeras horas de la tarde, fue demoledor. "Los videos son incongruentes, no tienen la fuente, las fechas no son precisas, fueron editados y falta más del 70%”, determinó el perito informático que la prueba es inconsistente y fue adulterada.

Además, el perito espeficó que “en dos de los cuatro videos, se intentó limpiar el sitio y reformatearlo nuevamente”.

También dejó en claro que “los mismos son incongruentes si tenemos en cuenta las horas que constan, los días y la duración de los videos. Tienen cortes, como que los videos originales fueron partidos”.

Por otro lado, Raqueblave expuso que “no se pudo determinar la existencia de montajes de voz. Para ello se necesitan expertos en lingüística y en sonido. Solo se realizan el Laboratorio de Acústica Forense que tiene la Policía Federal en Buenos Aires”.