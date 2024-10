Un grave episodio de violencia se registró este lunes por la noche en Cinco Saltos , cuando el intendente Enrique Rossi fue atacado a tiros por desconocidos mientras intervenía en un conflicto en el asentamiento "La Sal". El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas , luego de que Rossi acudiera al lugar tras el aviso de vecinos sobre un incendio provocado en una vivienda usurpada y la presencia de personas con antecedentes delictivos .

“Estaba en el polideportivo con mi hija cuando recibí un mensaje por un problema en La Salina”, relató Rossi, quien se acercó al lugar debido a la tensa situación que, según mencionó, venían monitoreando desde hace tiempo. La casa incendiada había sido ocupada ilegalmente semanas atrás , y desde entonces los vecinos vivían con temor a un grupo de personas con antecedentes penales.

¿Por qué se llama Paso del Sapo este pintoresco pueblo patagónico?

Al llegar al lugar, los bomberos ya estaban controlando las llamas , pero mientras Rossi conversaba con los vecinos y la policía, se escuchó entre siete y diez disparos . El ataque forzó la retirada inmediata de todos los presentes , aunque no se reportaron heridos.

"Por suerte no hubo víctimas, pero estas cosas no pueden suceder. Cinco Saltos no puede seguir siendo una ciudad insegura , aunque sabemos que son situaciones aisladas", expresó Rossi en declaraciones posteriores.

Tras el ataque, el intendente se comunicó con el ministro de Seguridad, la fiscalía y el jefe de la Unidad Regional II para coordinar un refuerzo de vigilancia en la zona. Rossi anunció la instalación de seis nuevas cámaras de seguridad y adelantó que el gobierno provincial trabaja en reinstalar el sistema 911 en la ciudad para el próximo año. Además, se lanzó una convocatoria para capacitar personal especializado en emergencias telefónicas, con enfoque en la situación local.

Golpe de suerte: dos vecinos de la Patagonia ganaron un premio millonario en el Quini 6

Rossi aseguró que buscará una solución definitiva al conflicto en la toma "La Sal", comprometiéndose a recuperar el control de los terrenos ocupados en beneficio de la comunidad. “No podemos permitir que unos pocos arruinen la paz de todos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias ", sostuvo el intendente.

El operativo para desalojar la zona se realizará en coordinación con el grupo especial COER , con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y evitar nuevos incidentes.

Con información de Cipo360, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.