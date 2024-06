El pasado lunes 10 de junio por la tarde, un brutal asesinato generó conmoción en Buenos Aires. Un hombre mató a tiros a su hermano por una herencia familiar. El agresor ya había amenazado previamente a su hermano. Sin embargo, en el marco de una discusión, lo atacó a balazos en plena calle.

El hecho ocurrió a las 17 horas, sobre la calle Coronel Burela y General Donovan, en la localidad de Gerli, Buenos Aires. Allí, el hombre identificado como Carlos, encontró a su hermano Osvaldo en la calle y le disparó 10 balazos. De esta manera, cuatro de ellos impactaron en su cuerpo. En tanto, falleció debido a las graves heridas.

Según se conoció, el agresor cuenta con antecedentes penales y está bajo tratamiento psiquiátrico. Además, el crimen surgió por la herencia de una casa. Cabe señalar que la semana anterior al ataque, había fallecido el padre de los hermanos.

En ese contexto, el asesino descubrió que la casa familiar había quedado a nombre de Osvaldo. Además, se supo que él asumiría su tutela, ya que no contaba con los recursos para solventarse por sus propios medios.

LAS AMENAZAS A SU HERMANO

El pasado viernes, el agresor comenzó con las amenazas. “Osvaldito, no amenazés... Osvaldito, yo te puedo matar hijo de p... Yo puedo vivir hasta los 80 años y me como una perpetua, ¿SÍ? Vivo piola. No tengo para comer. No estoy comiendo. ¿Tanto trabajo tenés? Te puedo matar. Vas a ver si vas a agarrar el coche. Como tierra. No me importa un carajo. ‘Tengo 50, 60, 70 clientes’. No estoy trabajando hijo de p... Voy a alquilar la casa y te voy a matar. Yo te mato Osvaldito, te voy a degollar”, dijo el asesino en un audio que se filtró.

De esta manera, la víctima realizó una denuncia y la justicia ordenó una medida perimetral de 200 metros impuesta por la Justicia. Sin embargo, esa misma noche, Carlos sorprendió a todos al comenzar a disparar frente a la casa de su hermano. A pesar de la denuncia y la intervención policial, el agresor aseguró que se trataba de fuegos artificiales y no fue detenido.

Asimismo, durante el fin de semana, las amenazas persistieron hasta que el lunes Carlos se encontró con su hermano Osvaldo. De esta manera, mató a tiros a su hermano. Luego del impactante crimen, el agresor, trató de quitarse la vida sin éxito. Como consecuencia, fue trasladado de urgencia al hospital municipal de Lanús en estado crítico.