Conmoción: encontraron a una mujer muerta en el patio de su casa y sospechan de su marido

La fiscalía de Rincón de los Sauces se encuentra investigando la muerte de una mujer hallada presuntamente ahorcada en el patio de su vivienda. El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 7:20, y por protocolo, no se descarta la hipótesis de femicidio. La pareja de la víctima fue detenida mientras se espera el informe de autopsia.

Según fuentes oficiales, la fiscal Rocío Rivero estuvo recopilando testimonios de vecinos y del compañero de la víctima. Se reconstruyó que la pareja tuvo una intensa discusión la noche anterior al trágico hallazgo. El hombre se retiró durante la noche y regresó pasadas las 7 de la mañana del día siguiente.

Al ingresar a la vivienda, el hombre afirmó haber encontrado a la mujer ahorcada en el patio. Un vecino que lo vio llegar supuestamente lo ayudó a bajar el cuerpo y a llamar a la Policía.

Siguiendo el protocolo en casos de muerte de mujeres, la fiscal Rocío Rivero no descarta la posibilidad de feminidio y ordenó pericias en la escena del crimen y la realización de la autopsia para confirmar la causa de la muerte, ya que no se observaron lesiones visibles. que indican un posible ataque.

Como medida preventiva, el fiscal ordenó la detención provisoria del hombre y solicitó solicitudes médicas para detectar posibles lesiones defensivas producidas por la mujer. Hasta el momento, los resultados han sido negativos.

La detención del hombre se mantendrá al menos hasta que la autopsia arroje más luz sobre el caso y se determine si se trata de un suicidio. Se espera que los resultados estén disponibles este jueves por la tarde.

Aunque no se confirmó oficialmente, se cree que la fallecida será Stefania Maricel Benítez, de 33 años. Hasta el momento, no se registaron denuncias de violencia de género de la mujer contra su pareja, aunque el hombre presentó una denuncia por violencia familiar contra la mujer algunos años atrás, la cual no prosperó.