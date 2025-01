Confirmaron que el presunto extremista islámico de General Roca continuará detenido

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidió que David Nazareno Ávila, el joven de 21 años investigado por un posible vínculo con grupos extremistas islámicos, quede procesado con prisión preventiva. El hombre planeaba realizar un atentado en Argentina.

El sujeto había sido detenido después de la intervención de un agente encubierto digital de la Prefectura. En ese contexto, se produjo el secuestro de su celular durante un allanamiento en domicilios vinculados al investigado, en la ciudad de General Roca, Río Negro.

Las autoridades examinaron el dispositivo luego de que el detenido brindara su contraseña. Ahí hallaron una variedad de conversaciones en dos grupos de la app Telegram vinculados a supuestos grupos extremistas: “Archivo de la Revolución Siria” y “Eres Vladislav Roslya”.

En octubre de 2024, el sujeto había solicitado detalles para la preparación de explosivos para llevar adelante un atentado en el país, motivo principal que derivó en su inmediata detención. “Tengo un contacto que me vende armas, pero necesito apoyo financiero” decía Ávila, mientras que también pedía apoyo económico. “¿Me enseñarán a hacer explosivos para atacar?", indicaba.

En otro de los chats, la conversación afirmaba: “en Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados sionistas. Quiero llevar a cabo un ataque”.

Ávila tuvo un breve paso por el Ejército dado que fue expulsado y fuentes indicaron que había tenido algunas prácticas de tiro donde, además, había aprendido a utilizar varias armas.

Según publicó Infobae, el juez de la causa redactó que “su participación en los grupos no fue esporádica, sino que encontró allí un sentido de pertenencia toda vez que logró establecer contacto directo con “soldados de la revolución siria” radicados en la República Árabe de Siria, con quienes compartía la ideología que predican, y quienes le proporcionaron el manual del “lobo solitario” y a través de los cuales, se fomentaba la realización de atentados terroristas contra la población mundial a través de la difusión de contenido audiovisual de esa índole".

No obstante, el detenido buscó despegarse de la situación: “le escribí a esa gente de broma, pero no tenía intención de unirme a ellos. No soy un peligro para nadie, yo amo este país. Nunca le haría daño a nadie”.

Además, afirmó coincidir con las ideas del Gobierno de Javier Milei pese a lo dicho en esos grupos: “festejé cuando ganaron”. Y agregó: “me interesan las armas, pero si un día adquiero una sería legalmente y la usaría en propia defensa”.