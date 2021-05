Un joven busca al conductor de una camioneta 4x4 que lo chocó y escapó. Facundo Subiabre, propietario del vehículo accidentado, brindó detalles a ADNSUR de lo acontecido en la noche del lunes.

"Eran aproximadamente a las 23:00, estábamos saliendo de un complejo deportivo ubicado en esa zona sobre avenida Juan Corti. Allí vimos que se acercaba una camioneta derrapando, la cual impactó en la parte delantera de mi auto", explicó.

Tras esa situación, Subiabre sostuvo: "lo primero que atiné a hacer fue salir, pensando en que iba a frenar. Pero finalmente dio marcha atrás y se escapó. Traté de correrla durante dos cuadras, pero no la alcance". Y agregó que "lamentablemente no pude visualizar bien la patente, como detalle en la publicación, ya que si me equivoco estaría comprometiendo a otra persona", indicó.

Asimismo, contó que la camioneta era una Jeep Cherooke negra con vidrios polarizados, que "tenía como una jaula antivuelco arriba, con unos faros". Luego se dio a la fuga encarando rumbo a las 1008, barrio 30 de octubre.

"Dimos varias vueltas con mis amigos por la zona pero la pudimos visualizar", comentó el dueño del auto. "Creemos que venía en estado de ebriedad, ya que venía derrapando una cuadra antes del choque. Lo primero que hizo fue escapar", sentenció.

Para quienes quieran aportar datos de la camioneta o hayan visto algo sobre la secuencia, pueden comunicarse al CEL: 2974084879