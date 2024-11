Este jueves ocurrió un accidente de tránsito a pocos metros del ingreso al centro de Comodoro Rivadavia. Una mujer perdió el control de su auto, volcó y su vehículo quedó sobre un sector de desagüe.

El hecho sucedió a las 6 de la mañana, sobre la Ruta Nacional N° 3, frente al cenotafio. Según se supo, el accidente fue protagonizado por un auto Fiat Uno color rojo, conducido por una mujer de 25 años.

En el caso intervino la Comisaría Seccional Primera y personal de Emec, quienes asistieron a la conductora. En tanto, constataron que no sufrió lesiones. Con respecto al vehículo, no pudo ser retirado por Tránsito ni por la Dirección de Transporte, al no contar con las herramientas correspondientes.

Con información de la Comisaría Seccional Primera, redactada y editada por un periodista de ADNSUR