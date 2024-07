Cómo evitar que te roben datos bancarios con solo desactivar una función de tu celular

Los ciberdelincuentes continúan desarrollando nuevos métodos para realizar estafas mediante los celulares. Uno de los más comunes que utilizan es el bluesnarfing, que permite a los hackers acceder a datos personales y bancarios si logran establecer una conexión Bluetooth con tu teléfono.

Para protegerte de estos ataques, es fundamental desactivar el Bluetooth de tu celular cuando no esté en uso, especialmente en lugares públicos o entornos donde hay muchos dispositivos desconocidos. Esto reduce significativamente la posibilidad de que los hackers se conecten a tu dispositivo sin tu conocimiento.

En caso de que no quieras desactivarlo, asegúrate de que tu dispositivo no esté configurado en "visible" o "detectable" a menos que sea absolutamente necesario. Cambia la configuración de Bluetooth a "no detectable" o activa la visibilidad solo cuando estés emparejando con un dispositivo de confianza y luego vuelve a desactivarla.

El bluesnarfing es especialmente peligroso porque puede ejecutarse discretamente: los ciberdelincuentes pueden interceptar datos personales, incluyendo contactos, mensajes, fotos y detalles de cuentas bancarias. La vulnerabilidad es mayor cuando el Bluetooth está activado y el dispositivo está en modo visible o detectable para todos.

Además de desactivar el Bluetooth, hay otras recomendaciones clave para protegerte: mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, utilizar métodos de autenticación como PIN o contraseña al configurar conexiones Bluetooth, y mantenerte informado sobre las técnicas de hacking y las prácticas recomendadas de seguridad.