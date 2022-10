El ex trabajador del Correo Argentino en Río Gallegos, identificado como J.B.A, se sentará en el banquillo de los acusados este martes en el marco del juicio en su contra por "corrupción de menores agravada por ser víctima menor de 13 años". Hasta septiembre estuvo en libertad a la espera del juicio, pese a la gravedad del delito, y ahora deberá enfrentar a la Justicia de Santa Cruz.

El juicio estaba previsto que comenzará a principios de septiembre pero se demoró luego de que el defensor del acusado renunciara. La Cámara Oral entendió que se trató de una estrategia dilatoria por parte del acusado y desde es día el hombre se encuentra tras las rejas.

El hombre está acusado de haber sometido a ataques sexuales a la nieta de una amiga.

La víctima relató - en una entrevista a La Opinión Austral tiempo atrás - que "nunca me imaginé que esta persona usaría la necesidad de mi abuela para aprovecharse y abusar de mí, en esos momentos mi corazón latía fuerte, se me cerraba el pecho, no podía respirar, pero cómo decirle a mi abuela lo que me hacía este tipo", contó la mujer, hoy mayor de edad.

Y reconoció: "lucho para que estas cosas no sigan pasando y estos abusadores tengan miedo; en algún momento van a dejar de tener la impunidad que tienen y vamos a fortalecernos. Se viene una fecha muy importante para mí, espero que con eso pueda cerrar un ciclo y lo que venga sea todo bueno. Mi mente, mi cuerpo, mi alma necesitan paz".

Durante la primera jornada del juicio, se realizará una movilización a favor de la víctima quien sufrió tras los ataques problemas de desenvolvimiento social y sexual.